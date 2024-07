Si sente male su una nave a 150 miglia dalla costa. L’intervento della Guardia costiera

soccorso in mare

Un uomo si è sentito male a seguito di un sospetto caso di peritonite cistifellea. Soccorso in elicottero e portato all'ospedale Cannizzaro

La Guardia costiera ha soccorso un uomo a bordo di una nave passeggeri a 150 miglia dalla costa etnea. L’intervento è avvenuto ieri, 14 luglio, dopo che è stata richiesta assistenza medica per un passeggero della nave passeggeri Aida Blu, a seguito di un sospetto caso di peritonite cistifellea. L’intervento di soccorso è stato effettuato con prontezza dalla base aeromobili di Catania utilizzando l’elicottero Nemo 11-10.

L’intervento in elicottero a 150 miglia nautiche da Catania

La chiamata di emergenza è pervenuta alla centrale operativa del comando generale delle Capitanerie di porto intorno alle ore 12:00, segnalando la necessità di un intervento a oltre 150 miglia nautiche a sud-est della città di Catania. La direzione marittima di Reggio Calabria ha immediatamente assunto il coordinamento delle operazioni, dopo aver consultato il Centro italiano radio medico (CIRM), l’ente designato per l’assistenza medica alle unità navali in navigazione. Il recupero del paziente è avvenuto intorno alle ore 14:30 tramite operazioni di recupero con barella a mezzo verricello di soccorso, grazie all’elicottero Aw139 della Guardia costiera. Successivamente, il paziente è stato trasportato presso l’ospedale Cannizzaro di Catania e affidato al personale sanitario del 118 per ricevere le necessarie cure mediche. «Desideriamo sottolineare l’importanza cruciale della Guardia Costiera nell’assistenza e nel soccorso in mare, che si è dimostrata ancora una volta fondamentale per garantire la sicurezza e la salute dei passeggeri e degli equipaggi delle unità navali», scrive a riguardo la Capitaneria di porto di Catania.

