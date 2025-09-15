Si spazientisce per l’attesa dell’autobus e si scaglia contro un mezzo della Sais aggredendo anche i vigili: bloccato

Catania

Si tratta di un giovane del Camerun che era ospite di una comunità di Grammichele. E' stato portato in ospedale per cure psichiatriche

Attimi di tensione a Caltagirone, nel Catanese, dove un 28enne, originario del Camerun e residente in una comunità di Grammichele, è andato su tutte le furie nella zona dell’autostazione e della stazione ferroviaria, danneggiando un autobus della Sais e diverse auto parcheggiate. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo avrebbe voluto prendere un autobus diretto a Catania e, infastidito dall’attesa, sarebbe andato in escandescenza.