Si spoglia davanti a ragazze nella villa comunale di Adrano: denunciato per atti osceni in luogo pubblico

POLIZIA

L'uomo è stato individuato dagli agenti del locale commissariato dopo le denunce di 4 donne

È stato individuato dalla Polizia di Stato l’uomo che nei giorni scorsi si è reso protagonista, alla villa comunale di Adrano (Catania), di atti osceni nei confronti di diverse ragazze, davanti alle quali si sarebbe denudato tra i viali del Giardino della Vittoria. Si tratta di un 28enne pregiudicato, originario di Roma ma residente nel centro del Catanese. A chiedere l’intervento della Polizia sono state tre giovani che, tra il 2 e il 4 aprile, si sono imbattute nell’uomo immediatamente denunciato.

I poliziotti hanno ascoltato le testimonianze delle vittime e hanno avviato le indagini, intensificando i controlli all’interno della villa, particolarmente frequentata da grandi e piccoli. Alle denunce delle tre ragazze nei giorni successivi si è aggiunta quella di una quarta donna, che agli agenti ha riferito episodi analoghi verificatisi lo scorso dicembre su un autobus di linea.

La descrizione accurata dell’uomo da parte delle vittime è stata avvalorata da uno scatto che immortalava il 28enne mentre si allontanava, dopo aver compiuto l’atto osceno, con uno zaino rosso in spalla, dettaglio messo in risalto dalle tre donne nelle loro denunce formalizzate ai poliziotti del commissariato. La quarta vittima, invece, ha sottolineato di aver incrociato l’uomo sull’autobus con un secchiello azzurro con all’interno un arnese utilizzato per pulire i vetri.