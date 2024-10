Si stacca masso da parete rocciosa lungo la Valle del Bove e per un giovane escursionista olandese sono guai: soccorso

Montagna

Il 32enne, insieme ad una compagna di escursione, stava percorrendo il sentiero lungo la cresta verso sud-est, quando a causa del masso caduto ha riportato un importante trauma alla caviglia sinistra

Intervento di recupero oggi pomeriggio, da parte dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, per un turista olandese di 32 anni, infortunatosi lungo la cresta sommitale di sud-est della Valle del Bove, la grande depressione presente sull’Etna. Allertati dalla Centrale Operativa 118, le squadre di soccorso del CNSAS Sicilia, grazie alla coordinate GPS fornite dall’infortunato e dalla compagna di escursione, hanno raggiunto rapidamente il punto dell’incidente.