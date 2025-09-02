Siccità, 12 sindaci agrigentini chiedono acqua alla Regione

l'appello

"Urgente la terza irrigazione di soccorso nel Riberese"

Chiedono la terza irrigazione di soccorso, per provare a salvare le coltivazioni, i 12 sindaci del comprensorio irriguo di Ribera (Agrigento), area caratterizzata dalla produzione agroalimentare di qualità, dalle arance alle pesche. I primi cittadini di Ribera, Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Caltabellotta, Calamonaci, Cattolica Eraclea, Cianciana, Montallegro, Lucca Sicula, Santo Stefano Quisquina e Villafranca Sicula, si sono rivolti al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e alla cabina di regia per l’emergenza idrica in agricoltura invocando un nuovo incontro urgente finalizzato «all’assegnazione di ulteriori volumi d’acqua ad uso irriguo».