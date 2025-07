Siccità in Sicilia: «Situazione drammatica, serve l’impegno immediato del governo»

Crisi idrica

L'appello di Confagricoltura Sicilia

“La siccità in Sicilia ha raggiunto livelli drammatici e quest’anno rischia di essere ancora peggio dello scorso. Serve un impegno serio e immediato da parte del governo nazionale che non può essere più differibile”. È l’appello lanciato dal Presidente di Confagricoltura Sicilia, Rosario Marchese Ragona, all’Assemblea di Confagricoltura “Coltiviamo l’agricoltura di domani. Anche dove sembra impossibile” che si è tenuta oggi presso l’Aula Magna dell’Università Bocconi di Milano.

L’Assemblea ha riunito i principali rappresentanti del comparto agricolo italiano per un confronto strategico sulle sfide contemporanee del settore primario, con particolare attenzione alle soluzioni innovative per territori e situazioni complesse, dalle aree marginali alle zone colpite da crisi climatiche.

Marchese Ragona ha denunciato che “la carenza d’acqua sta mettendo in ginocchio la produzione agricola regionale, coinvolgendo tutte le colture. Le nostre aziende stanno affrontando una crisi senza precedenti, migliaia di posti di lavoro sono a rischio e l’intero comparto agricolo siciliano rischia il collasso senza interventi strutturali immediati”.

Il presidente ha illustrato le priorità: attivazione immediata delle dighe esistenti non ancora collaudate, piano straordinario contro le perdite idriche e i furti d’acqua, dissalatori operativi come fonte alternativa di approvvigionamento, riutilizzo delle acque reflue depurate in agricoltura.