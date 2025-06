Siccità, per Coldiretti è già allarme al Sud e in Sicilia

La nuova emergenza

Particolarmente critica la situazione nella provincia di Agrigento

Con l’allarme siccità già scattato nelle regioni del Sud, la messa in campo di un piano invasi per garantire acqua ed energia deve diventare una priorità per il Paese, rispetto a un fenomeno che sta diventando strutturale, con gravi danni per l’agricoltura ma anche pesanti disagi per i cittadini. E’ l’appello lanciato dalla Coldiretti in vista della Giornata mondiale dell’Ambiente del 5 giugno. Secondo Isac Cnr, i primi quattro mesi del 2025 sono stati i più caldi di sempre, con 1,47 gradi in più rispetto alla media storica che salgono a +1,50 gradi al Sud.