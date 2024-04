Sicilia, allerta gialla in tutta l’Isola per le piogge: l’avviso della Protezione civile

METEO

Previste precipitazioni «da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale»

Da stasera torna a piovere sull’Isola. E la protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico in Sicilia, valido fino alle 24 di domani 26 marzo 2024. Su tutta l’Isola è prevista l’allerta gialla. I mari saranno molto mossi e i venti «forti meridionali, specie al mattino».

Previste precipitazioni «da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati».