Allerta meteo arancione per i versanti settentrionali e orientali della Sicilia: scuole chiuse in alcuni Comuni

L'AVVISO

Possibili rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento

Allerta meteo arancione per domani, martedì 1° aprile, nei settori settentrionali e orientali della Sicilia. Dalle prime ore di domani previsti temporali soprattutto nella fascia costiera del Nord Est isolano. Possibili rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Lo indica un’allerta meteo della Protezione civile.

L’avviso della Protezione civile sta portando alcuni sindaci ad emanare ordinanza per chiudere le scuola. Uno dei primi è stato il sindaco di Riposto (Catania) Davide Vasta che ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, del cimitero, degli impianti sportivi e dei parchi urbani. «Raccomandiamo ai cittadini – dice Vasta – la massima attenzione. E nello specifico di limitare gli spostamenti non essenziali di evitare la sosta vicino a corsi d’acqua e nelle zone a rischio allagamento, di prestare la massima attenzione durante la guida e di non parcheggiare sotto alberi o strutture instabili».

Nel Catanese finora anche il Comune di Giarre ha annunciato un’ordinanza per la chiusura delle scuole, dei cimiteri e dei parchi pubblici e lo stesso ha fatto pure il Comune di Aci Catena. A seguire, Acireale e Aci Sant’Antonio.

Nel Messinese i sindaci che hanno finora emanato ordinanze in tal senso sono Savoca, Gaggi, Roccalumera, Scaletta Zanclea, Alì Terme, Letojanni e Mongiuffi Melia.