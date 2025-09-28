Sicilia “avamposto”? Tra Sigonella, Muos e le ombre del conflitto mediorientale

IL DUBBIO

L’Associazione Rita Atria lancia un appello al governo italiano: chiarire il ruolo delle infrastrutture militari statunitensi nle''Isola, in particolare il sistema di comunicazioni Niscemi

Nel pieno delle tensioni in Medio Oriente, l’Associazione Rita Atria lancia un appello al governo italiano: chiarire il ruolo delle infrastrutture militari statunitensi in Sicilia, in particolare il sistema di comunicazioni MUOS di Niscemi, e verificare se esse siano utilizzate per operazioni belliche senza il consenso del Parlamento, come previsto dalla Costituzione.

L’appello per la trasparenza

Nel comunicato diffuso dall’associazione, si chiede di rendere pubbliche le informazioni essenziali sull’attività del Mobile User Objective System (MUOS), sistema di comunicazione satellitare militare statunitense attivo a Niscemi (Caltanissetta), «nel rispetto della sicurezza nazionale ma anche del diritto dei cittadini e delle istituzioni democratiche a essere informati».

La preoccupazione principale è che, nel contesto delle crescenti ostilità tra Israele e Hamas (e dei potenziali allargamenti regionali del conflitto), le infrastrutture militari statunitensi presenti in Italia — come Sigonella e Niscemi — possano essere utilizzate per operazioni dirette o indirette, aggirando l’obbligo di deliberazione parlamentare richiesto dalla Costituzione per la partecipazione a conflitti armati.

Sigonella, gli aerei israeliani e il nodo delle responsabilità

A rinfocolare il dibattito è stata anche la notizia, confermata da fonti giornalistiche locali, dell’atterraggio di aerei militari israeliani nella base di Sigonella, in provincia di Catania. Si tratterebbe di velivoli per il rifornimento o il supporto logistico, ma l’assenza di chiarimenti ufficiali ha suscitato reazioni politiche e richieste di trasparenza.

Sigonella è una delle basi militari più strategiche del Mediterraneo: pur sotto giurisdizione italiana, ospita reparti operativi statunitensi e NATO, ed è utilizzata come hub logistico per missioni aeree, anche non dichiarate.

Il MUOS di Niscemi: un nodo nelle comunicazioni militari globali

Il MUOS, installato a Niscemi all’interno di una riserva naturale, è un sistema satellitare progettato per garantire comunicazioni sicure tra forze armate statunitensi in movimento. Attivato nel 2019 dopo anni di proteste civiche, è oggi parte integrante della rete globale del Pentagono. Secondo fonti tecniche e attivisti locali, sarebbe utilizzato anche per il comando remoto di droni militari, alcuni dei quali partono proprio da Sigonella.

L’accordo bilaterale Italia–USA del 2006 ne definisce l’uso “esclusivo” da parte degli Stati Uniti, ma senza trasparenza pubblica sui contenuti operativi. Un vuoto informativo che alimenta interrogativi, specie in un contesto internazionale ad alta instabilità.

Il nodo costituzionale: l’Italia è coinvolta?

L’Associazione Rita Atria richiama un punto delicato: l’articolo 11 della Costituzione italiana vieta l’uso del territorio nazionale per azioni di guerra non deliberate dal Parlamento. Tuttavia, in assenza di dichiarazioni ufficiali, non è chiaro se l’utilizzo delle basi siciliane rientri in attività di supporto “non offensivo” o se vi sia un coinvolgimento più diretto, anche solo indiretto, nel conflitto in Medio Oriente.

È qui che si inserisce l’appello dell’associazione Rita Atria, che chiede di accertare la compatibilità tra gli accordi bilaterali e gli obblighi costituzionali italiani, affinché — pur garantendo la sicurezza nazionale — non venga sacrificata la trasparenza democratica.

Una delle istanze più forti sollevate dall’associazione Rita Atria riguarda il diritto dell’opinione pubblica e delle istituzioni democratiche di conoscere le modalità d’uso del territorio militare, compatibilmente con le esigenze di sicurezza nazionale.