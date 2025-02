Sicilia, cresce la mobilità sanitaria: pazienti in fuga verso Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto

FONDAZIONE GIMBE

In termini di "migrazione" di malati l'Isola ha un saldo saldo negativo rilevante: - 241,8 milioni di euro

Cresce in Sicilia la mobilità sanitaria, i viaggi che gli isolani intraprendono per curarsi. In termini di migrazione sanitaria la Sicilia ha infatti un saldo saldo negativo rilevante: – 241,8 milioni di euro. Lo dicono i dati elaborati dalla Fondazione Gimbe, per il 2022, che confermano anche il peggioramento dello squilibrio tra Nord e Sud, con un flusso enorme di pazienti e di risorse economiche in uscita dal Mezzogiorno verso Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, che si confermano le regioni più attrattive raccogliendo il 94,1% del saldo attivo di queste spese. La Sicilia ha crediti per 82.470.794 euro e debiti per 324.309.854. Rispetto al 2021 la Sicilia perde 64.395.502 euro.

Nel 2022, la mobilità sanitaria interregionale ha raggiunto la cifra record di 5,04 miliardi, il livello più alto mai registrato e superiore del 18,6% a quello del 2021 (4,25 miliardi). «Questi numeri – afferma Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – certificano che la mobilità sanitaria non è più una libera scelta del cittadino, ma una necessità imposta dalle profonde diseguaglianze nell’offerta dei servizi sanitari regionali. Sempre più persone sono costrette a spostarsi per ricevere cure adeguate, con costi economici, psicologici e sociali insostenibili».