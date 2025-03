Sicilia e Stati Uniti sempre più vicini, il dialogo tra la Regione e la Delta Airlines

Turismo & economia

L'incontro tra gli assessori alla Mobilità, Alessandro Aricò, e al Turismo, Elvira Amata, con il vice presidente esecutivo della compagnia aerea americana per Europa, Africa e India, Matteo Curcio

Promuovere alcune specifiche destinazioni dell’Isola sul mercato americano, grazie ai nuovi voli diretti con gli Stati Uniti e a specifiche connessioni tra il sistema aeroportuale e il trasporto regionale treno-bus. Questo l’obiettivo illustrato questa mattina dagli assessori regionali alla Mobilità, Alessandro Aricò, e al Turismo, Elvira Amata, al vice presidente esecutivo di Delta Air Lines per Europa, Africa e India, Matteo Curcio.

L’incontro, nella sede dell’assessorato delle Infrastrutture, a Palermo, è stato occasione per approfondire le strategie di sviluppo della compagnia americana che dal 21 maggio opererà un collegamento diretto giornaliero tra l’aeroporto di Catania e lo scalo newyorkese John Fitzgerald Kennedy.

«Delta Air Lines sta dimostrando una grande attenzione verso la Sicilia – ha detto Aricò – e la Regione, con una grande sinergia tra l’assessorato delle Infrastrutture e quello del Turismo, vuole creare le migliori condizioni possibili per consentire ai cittadini americani di raggiungere le destinazioni desiderate nella nostra Isola. Con l’avvio dei 7 voli quotidiani da Catania e considerando anche quelli dal Falcone Borsellino di Palermo, saliranno a 13 i collegamenti diretti con gli Stati Uniti. Si tratta di una grande opportunità di scambio, di sviluppo e di crescita per il nostro territorio e la nostra economia. Il governo Schifani, pur consapevole delle opere di ammodernamento di tutta la rete trasportistica attualmente in corso, farà la sua parte per garantire spostamenti integrati a chi viaggia per turismo, per lavoro o per affari».