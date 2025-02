Sicilia, gennaio piovoso ma solo nell’area orientale e pochissimo nelle zone in crisi idrica

il dato

I dati del servizio agrometeorologico siciliano

A gennaio la pioggia è caduta in modo abbondante su quasi tutto il settore ionico e il settore tirrenico, lasciando però di nuovo in deficit molte zone della regione sul settore centro-meridionale e sull’estremo settore occidentale, impedendo così in quelle aree una significativa ricostituzione delle riserve idriche.

Lo dicono i tecnici del servizio agrometeorologico siciliano. «Tra le zone più piovose della norma spiccano le aree interessate più intensamente dalla tempesta Gabri il giorno 17 e dal precedente evento del giorno 13 sull’estremo settore sud-orientale, tanto che l’area di Pachino ha ricevuto piogge 4 volte superiori ai valori normali, mentre sono numerose le altre stazioni del settore ionico dove i valori sono stati più che doppi – aggiungono i tecnici – L’altra faccia della medaglia è rappresentata da parte del Trapanese, dell’Agrigentino e del Nisseno, dove sono numerose le aree dove sono mancati quantitativi tra il 20 e il 30% di quelli attesi».