Sicilia seconda in Italia per incidenti mortali sul lavoro, la Uil: «Escalation inquietante, inerzia della politica»

I NUMERI INAIL

La segretaria della Uil regionale, Luisella Lionti: «Servirebbero risposte concrete che non arrivano»

«La Sicilia tra le regioni italiane è seconda soltanto al Veneto, stando al Rapporto Inail, per aumento di incidenti mortali sul lavoro. Sono stati 22 nel primo quadrimestre di quest’anno, mentre erano stati 13 nello stesso periodo del 2024. Una escalation inquietante, nell’inerzia della politica alla quale continuiamo inutilmente a chiedere più ispettori e più controlli, prevenzione seria e formazione vera, oltre all’introduzione del reato di omicidio sul lavoro nel Codice penale». Lo afferma la segretaria della Uil Sicilia, Luisella Lionti, commentando i dati della relazione periodica Inail.

«Di fronte a numeri che fanno paura – aggiunge la sindacalista – servirebbero risposte concrete che non arrivano. A far scattare non soltanto reazioni di facciata, ma soprattutto interventi e misure efficaci dovrebbero essere anche i 6.967 casi di infortuni registrati nella nostra regione, poco meno del periodo gennaio-aprile 2024 quando erano stati 7.028».