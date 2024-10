Siciliacque, la minaccia del maltempo sulla crisi idrica: ecco cosa potrebbe accadere

Emergenze

L'allarme della società che gestisce il servizio idrico sovrambito in Sicilia, nei bacini Ancipa e Fanaco

Possibili disagi nell’erogazione idrica nelle province di Enna, Caltanissetta e parte di Agrigento nel fine settimana. Le intense piogge previste a partire dalle prossime ore in Sicilia, dove sono attesi fenomeni temporaleschi, infatti, potrebbero determinare un eccessivo intorbidimento delle acque presenti negli invasi, determinando interruzioni temporanee dei potabilizzatori e, quindi, brevi sospensioni dell’immissione dell’acqua nella rete idrica. E’ quanto sottolinea Siciliacque in una nota inviata, tra gli altri, alle Prefetture e alle Ati di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani, ai Consorzi di bonifica di Agrigento, Caltanissetta ed Enna e al coordinatore della cabina di regia per l’emergenza idrica, Salvatore Cocina.