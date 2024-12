«Le linee guida per dare una sterzata al gioco d’azzardo ci sono. Serve solo che la politica inizi a metterci mano». È chiaro Giovanni Utano, medico psicoterapeuta dell’Asp di Messina che da anni fa parte del tavolo tecnico regionale per le dipendenze e gioco. Un professionista impegnato a trovare soluzioni al dramma che vivono migliaia di famiglie siciliane. Per debellare il fenomeno del gioco però serve la sinergia di tutti: dalle Asp che devono prendere a carico il giocatore ai sindaci chiamati a fare anche loro la loro parte. Gli strumenti ci sono, i soldi pure (anche se rischiano di essere in diminuzione) basta solo trovare l’intesa per iniziare a puntellare un sistema ed evitare che il vortice della dipendenza raggiunga sempre più minori. Negli ultimi anni, infatti, anche giovanissimi sono stati risucchiati dalla mania del gioco, in particolare quello online con puntate minime che nel tempo diventano un tesoro lasciato in mano a chi – dietro un personal computer – riesce a fare investimenti di milioni di euro. «Sembra strano – dice – dopo anni di intenso lavoro è stata approvata una legge regionale che permette ai primi cittadini di regolamentare gli orari per le sale gioco. Finora nessuna ha preso in seria considerazione questa possibilità forse perché temono di non avere la corrispondenza elettorale». E potrebbe essere una delle soluzioni immediate per controllare, tra le altre cose, quei locali in cui si allestiscono tavoli verdi con fiches che si trasformano in soldoni.

I dati impietosi

I dati in Sicilia sono impietosi. Negli ultimi dieci anni il giocato pro capite è aumentato vertiginosamente con 1.806 euro l’anno, mentre la media nazionale è di 1.719. E fa specie vedere in alto nelle classifiche piccoli centri come Patti in cui ci si muove con 4.684 euro, Lipari con 3.603 o Avola con 3517 (che si piazza all’ottavo posto dopo Floridia con 3.561 euro e Francofonte 3.766 euro). Di mezzo ci sono i comuni di Sant’Agata di Militello, Ficarazzi e Partinico questi ultimi due in provincia di Palermo. Puntate elevatissime per piccoli comuni in cui la noia rischia di prendere il sopravvento.

Serve informazione

«La politica dovrebbe scendere in campo in maniera importante – dice lo psicoterapeuta – realizzando dei centri di aggregazione per adulti e pensionati, ma anche delle strutture in cui far ritrovare i giovani e allontanarli dai centri scommesse». Così tra i tanti casi di gioco d’azzardo patologico la storia di una pensionata che sentendosi abbandonata ha iniziato a trascorrere le proprie ore all’interno della tabaccheria spendendo tutta la pensione e i propri risparmi o quel ragazzino che con il cellulare ha iniziato con qualche puntata salvo poi ritrovarsi a “rubare” i soldi in casa ai genitori per soddisfare il proprio desiderio del gioco. E c’è anche chi, tra una partita e l’altra, mette anche il suo corpo a disposizione per avere qualche euro e soddisfare il proprio piacere, oltre a quello altrui. Episodi che devono lasciar riflettere. I metodi per uscire fuori dall’inganno del gioco d’azzardo ci sono, basta prendere coscienza della dipendenza di cui si è vittima.

Le associazioni che erogano prestiti

«Ci sono diverse associazioni tra Palermo e Messina che erogano anche dei prestiti per pagare i debiti, ma si chiede l’avvio di un percorso di riabilitazione. E per chi non riesce a uscirne fuori c’è anche la possibilità di chiedere un amministratore giudiziario perché bisogna stare lontano dal denaro». Da quei soldi presi in prestito prima nelle finanziarie fino a finire in mano agli strozzini.Il costo è elevato per le casse dello Stato dove si garantisce un servizio sanitario a misura di patologia. E se ben contiamo sulla somma di 136 miliardi di euro all’anno solo 10 miliardi finiscono nelle casse del Governo. E “cancellato” il decreto Dignità dell’ex premier Conti, con il quale si impediva la pubblicità dei centri scommesse, ecco riapparire in tv gli spot. Quasi a trovare nuove prede, nuove vittime da far entrare nel vortice del gioco da cui uscirne è difficile. E così c’è chi ci sguazza incamerando miliardi sulle pelle di chi, per noia o solitudine, riesce a trascorrere intere giornate a puntare il proprio denaro per poi finire sul lastrico.