Sicurezza a Catania, Trantino: “Limiti normativi da superare per una reazione più efficace”

Dopo il delitto di Ognina

Le parole del sindaco a margine del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto Pietro Signioriello dopo l’omicidio in piazza Mancini Battaglia

“Un’assoluta corrispondenza di intenti tra tutte le istituzioni sulla scorta della forte e incisiva azione di repressione già in campo degli atti criminali compiuti in città”. Lo ha detto il sindaco di Catania Enrico Trantino, a margine del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto Pietro Signioriello dopo l’omicidio in piazza Mancini Battaglia.

“Non a caso – ha aggiunto il primo cittadino – le statistiche dei reati che abbiamo analizzato sono fortemente in calo. Il problema è su quei fenomeni come – quello dei parcheggiatori abusivi – che danno fastidio a cittadini e turisti. C’è poi la questione dell’insufficienza della risposta che noi possiamo dare per limiti normativi che non consentono di contestare una semplice contravvenzione. Abbiamo concordato l’assunzione di alcune iniziative e io stesso mi sono preso carico di proporre alcune richieste di riforma normativa in relazione ad alcuni contesti che ci possano consentire di essere più efficaci nella nostra reazione”.

