Sicurezza, il prefetto di Catania: “Al via la mappatura dei parcheggiatori abusivi in città”

Dopo l'omicidio di Ognina

L'annuncio al termine della riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza

Una mappatura di tutti i parcheggiatori abusivi in città: è quanto annunciato dal prefetto di Catania Pietro Signoriello, al termine della riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, dopo i fatti di piazza Mancini Battaglia.

“Abbiamo innanzitutto analizzato – ha spiegato il prefetto a – l’andamento dei reati predatori che infastidiscono e turbano il comune sentire e abbiamo visto come ad esempio le rapine sono in calo. Ma questo non ci fa stare tranquilli se poi accadono episodi come l’omicidio di piazza Mazzini. Abbiamo dunque concordato una mappatura di quella che è la presenza dei parcheggiatori abusivi sul territorio. Li controlleremo uno per uno nell’ambito di un’attività straordinaria che si aggiunge alle azioni di controllo già intraprese. Mappatura che aiuterà a capire esattamente chi sono e dove sono e che posizione hanno sul territorio nazionale. Un’attività di pressione importante.

