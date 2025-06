Sicurezza sul lavoro in Sicilia, Fillea e Cgil Palermo parlando di “operaicidio”

Morti bianche

L’ultima è la tragedia di ieri pomeriggio, in cui ha perso la vita l’operaio edile Giovanni Sanfilippo, di 60 anni, rimasto folgorato a Ficarazzi

Fillea Cgil Palermo e Cgil Palermo non hanno dubbi e ormai parlano di «operaicidio», per definire gli ultimi tre morti sul lavoro in due giorni, tutti palermitani. L’ultima è la tragedia di ieri pomeriggio, in cui ha perso la vita l’operaio edile Giovanni Sanfilippo, di 60 anni, rimasto folgorato a Ficarazzi, mentre lavorava nei pressi di una cabina di media tensione.«Ancora una tragedia nel palermitano, a Ficarazzi l’ennesimo ‘operaicidiò di un uomo, un operaio di 60 anni. Alla famiglia – dichiara il segretario generale della Cgil Palermo Mario Ridulfo -va la nostra solidarietà, le condoglianze, la vicinanza nella richiesta di verità e giustizia. A quanti invece sono indifferenti o complici di questo sistema, e che adesso piangono lacrime di ipocrisia, tutto il nostro disprezzo».