Simona morta in piscina, nessun indagato e l’attesa per l’autopsia che forse svelerà il giallo

Nel Palermitano

Tra ipotesi in campo un malore ma resta sempre da chiarire il motivo per cui nessuno si sarebbe accorto di ciò che era accaduto

Non ci sono indagati, al momento, per la morte di Simona Cinà, la giovane pallavolista di 20 anni morta in piscina durante una festa di laurea a Bagheria. La villa, affittata per la festa, non è stata sequestrata e i carabinieri durante il sopralluogo hanno trovato diverse bottiglie di alcool. Attorno alle 4 quando è avvenuta la tragedia molti dei partecipanti al party erano andati via e chi ha organizzato la festa aveva già iniziato a ripulire tutto. Simona Cinà è stata trovata in bikini.