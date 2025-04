Siracusa, 10 denunciati e 17 sanzionati per il blocco stradale del centro storico di Ortigia: il video dell’invasione

Cronaca

Si trattava di familiari e amici di un giovane deceduto dopo un incidente stradale che avevano appena preso parte ai funerali.

Dieci persone denunciate per accensione di fuochi non autorizzati ed esplosioni pericolose, per il mancato preavviso della manifestazione e sanzioni per blocco stradale. Sanzionati anche 17 conducenti di mezzi per aver violato il Codice della strada. In totale sono state 51 le infrazioni elevate e 145 i punti decurtati dalle patenti. E’ il risultato dell’indagine della polizia dopo l’invasione non autorizzata del centro storico di Ortigia dell’11 marzo scorso.

Centinaia di persone e decine di ciclomotori avevano invaso e bloccato il ponte Umbertino «incuranti delle norme del codice della strada, con una manifestazione non autorizzata durante la quale sono stati esplosi numerosi fuochi di artificio anch’essi non autorizzati» spiega la polizia. Come ricostruito dagli investigatori si trattava di familiari e amici di un giovane deceduto dopo un incidente stradale che avevano appena preso parte ai funerali.