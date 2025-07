Siracusa, agente penitenziario aggredito da un detenuto nel carcere di contrada Cavadonna

La denuncia

Lo rende noto Giuseppe Argentino, segretario provinciale Osapp

Un agente di polizia penitenziaria è stato aggredito da un detenuto nel carcere di contrada Cavadonna. Lo denuncia Giuseppe Argentino, segretario provinciale Osapp polizia penitenziaria. Secondo il sindacalista il detenuto «più volte segnalato per essere un tipo violento” era uscito dalla cella per «effettuare una telefonata», sarebbe entrato «nell’ufficio dell’agente e lo avrebbe colpito con il secchio della spazzatura, lanciandogli lo sgabello, procurando una escoriazione profonda al braccio sinistro all’agente». L’agente è stato curato presso l’infermeria dell’istituto. Il segretario Argentino ha segnalato che lo stesso agente era riuscito «a sventare l’introduzione nell’istituto di sei telefonini. Una persona, non meglio identificata perché incappucciata, dopo aver superato la rete esterna», avrebbe lanciato due pacchetti che finivano all’interno del muro di cinta.