Siracusa, avevano ucciso la cagnolina Timida a metà aprile: individuati e denunciati dai carabinieri

Il caso

Sarebbero responsabili dell'uccisione della cagnolina di quartiere, ammazzata il 14 aprile in via Lido Sacramento

I carabinieri della Stazione di Siracusa Ortigia hanno denunciato per uccisione di animali e danneggiamento un 48enne con precedenti penali per droga e per reati contro il patrimonio e un 26enne. Sarebbero responsabili dell’uccisione di Timida, cagnolina di quartiere, ammazzata il 14 aprile in via Lido Sacramento. Le indagini, avviate dopo la denuncia sporta dall’E.N.P.A., Ente nazionale protezione animali, hanno permesso di identificare i due responsabili, che hanno anche distrutto, buttandole sulla scogliera, le cucce in cui i cani di quartiere trovavano riparo. Sono in corso approfondimenti per accertare eventuali responsabilità di altre persone.

Enpa, lo scorso 19 aprile, aveva anche organizzato una manifestazione