Siracusa, fermato un uomo per la sparatoria nel quartiere Mazzarrona

Il caso

I carabinieri hanno fermato un cinquantasettenne per il tentato omicidio avvenuto poco dopo le 16

I carabinieri hanno fermato un cinquantasettenne per il tentato omicidio avvenuto poco dopo le 16 in largo Luciano Russo, periferia nord di Siracusa. Avrebbe sparato alcuni colpi di pistola contro un uomo che si torva ricoverato in ospedale. Il presunto autore del tentato omicidio è stato bloccato non molto distante dal luogo dell’agguato, in possesso di una pistola.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA