Siracusa: intitolata alla memoria di Luca Scatà la Sala Operativa della Questura

Il poliziotto-eroe fu insignito dal presidente Mattarella

Fu insignito nel 2017 dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella della Medaglia d’Oro al Valor Civile

Si è svolta questa mattina, alla Questura di Siracusa, una cerimonia sobria ma carica di significato per l’intitolazione della Sala Operativa alla memoria di Luca Scatà, giovane assistente della Polizia di Stato originario di Canicattini Bagni e Medaglia d’Oro al Valor Civile.

Luca Scatà, scomparso prematuramente il 25 luglio dello scorso anno all’età di 37 anni dopo una lunga malattia, è ricordato come un “eroe semplice” per il suo coraggioso intervento nel 2016 durante un conflitto a fuoco a Sesto San Giovanni, dove neutralizzò il terrorista Anis Amri, autore della strage al mercatino di Natale di Berlino (qui il nostro precedente servizio).

Alla cerimonia hanno partecipato la moglie Miriana, la madre Pinuccia, la sorella Federica, il sindaco di Canicattini Bagni nonché presidente di Anci Sicilia, Paolo Amenta con la vicesindaco Marilena Miceli, il Questore Roberto Pellicone, il prefetto Giovanni Signer, l’arcivescovo Francesco Lomanto.

Presenti inoltre i rappresentanti delle autorità civili, militari e religiose, gli amici di Luca, Don Marco Ramondetta, il Gruppo Scout Agesci Canicattini 1 e il Corpo Bandistico Città di Canicattini Bagni, realtà che hanno segnato la sua formazione giovanile.

Il ricordo del Questore Pellicone

Il Questore Pellicone ha sottolineato come la memoria di Luca rimarrà per sempre viva nei cuori dei colleghi, che ogni giorno varcando la soglia della Sala Operativa – cuore pulsante del controllo del territorio della provincia – leggeranno la targa a lui dedicata, simbolo del coraggio e del sacrificio che ogni poliziotto compie quotidianamente al servizio della collettività.

La testimonianza del sindaco Amenta

Il sindaco Paolo Amenta ha espresso profonda gratitudine per l’iniziativa, definendo Luca “nostro eroe semplice” e annunciando che anche nella sua città natale si sta procedendo per intitolargli un luogo di grande visibilità e partecipazione. «Il suo insegnamento di coraggio, alto senso del dovere e determinazione – ha dichiarato Amenta – resterà un esempio per i giovani e per le generazioni future».