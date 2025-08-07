Siracusa, la Finanza scopre società cartiera fantasma nel settore agrumi, fatture false per 1,5 milioni

Il raggiro

La truffa nel settore agricolo scoperta da Finanzieri di Lentini. Sequestro da 300 mila euro

La Guardia di Finanza di Siracusa ha scoperto un sistema di frode fiscale costruito intorno a una società ‘cartierà, solo formalmente attiva nel settore agricolo, ma in realtà priva di qualunque struttura operativa, personale e mezzi propri, creata esclusivamente con la finalità di emettere fatture false per 1,5 milioni di euro e di accentrare su di essa qualsiasi posizione debitoria verso il fisco.

Pur non possedendo alcun fattore della produzione, la sede legale è nell’abitazione di un romeno, non è proprietaria di terreni né li conduce in affitto, non è proprietaria di mezzi, non versa Iva, la società ha formalmente assunto numerosi operai, che di fatto però hanno prestato l’opera direttamente all’agrumicoltore e successivamente la cartiera gli ha fatturato il servizio prestato per la classica «raccolta delle arance» con addebito dell’imposta sul valore aggiunto con aliquota del 22%. Il provento illecito, frutto dell’indebita detrazione dell’Iva sulle false fatture, è stato quantificato in circa 300 mila euro. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, è scattato su tale importo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente.