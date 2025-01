Siracusa, metalmeccanici in protesta per il nuovo contratto. I sindacati: «Altissima adesione»

Lavoro

Secondo Fiom, Fim e Uil «è una segnale chiaro per Federmeccanica»

«L’altissima adesione dei metalmeccanici del petrolchimico di Siracusa e di altre aziende della provincia allo sciopero per il contratto indetto da Fiom, Fim e Uil è una segnale chiaro per Federmeccanica: si riaprano le trattative col riconoscimento delle richieste della piattaforma sindacale». Lo affermano i segretari generali di Fiom Sicilia e Fiom Siracusa a proposito della partecipazione alla protesta di oggi, che ha coinvolto oltre il 95% dei lavoratori dell’area.