Siracusa, Signer: “È un momento delicato per la città…”

Il prefetto sulla sparatoria di via Elorina

“Non facciamo eccessivo allarmismo ma è chiaro che bisogna analizzare tutto nella sua generalità”

Dopo i recenti fatti di sangue che hanno scosso Siracusa, tra cui l’ultima drammatica sparatoria in via Elorina, il prefetto Giovanni Signer ha voluto fare il punto della situazione.

“Siamo certamente in un momento delicato per la città,” ha dichiarato, “ma bisogna analizzare ogni singolo episodio nella sua specificità. Non cadiamo in un allarmismo generalizzato.”

Signer ha inoltre commentato l’ultimo omicidio, sottolineando che, secondo le fonti aperte, le motivazioni sembrano legate a una vicenda economica personale, evidenziando come spesso le cause di questi atti di violenza siano complesse e multifattoriali.

Tra le criticità più evidenti, il prefetto ha evidenziato il problema del consumo di stupefacenti, che rappresenta una delle sfide più urgenti per la sicurezza e il benessere della comunità siracusana.

Tuttavia, Signer ha anche sottolineato l’importanza di intervenire con azioni concrete sul territorio, soprattutto rivolte ai giovani. A tal proposito, ha ricordato l’inaugurazione della nuova palestra delle Fiamme Oro all’interno della scuola Martoglio, intitolata all’assistente della Polizia Antonio Montinaro.

“Questi spazi – ha spiegato il Prefetto – offrono ai ragazzi un’alternativa sana, dove praticare sport e coltivare valori fondamentali come l’autocontrollo, la condivisione e il rispetto delle regole. Sono strumenti importanti per prevenire comportamenti a rischio e favorire una crescita equilibrata.”