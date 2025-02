Siracusa, spari nel quartiere Mazzarrona: un uomo ferito

Il caso

Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi poco dopo le 16 in largo Luciano Russo nel quartiere della Mazzarrona, alla periferia Nord di Siracusa. Secondo una prima ricostruzione sarebbero stati esplosi almeno quattro colpi all’ingresso di un edificio. Un uomo è rimasto ferito ed è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I ma non sembra in pericolo di vita.

Sono intervenuti i carabinieri che hanno eseguito i primi rilievi raccogliendo alcune testimonianze e analizzando le immagini degli impianti di video sorveglianza della zona. Sembra che i militari siano già sulle tracce del responsabile.

