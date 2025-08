Siracusano ricercato per scontare una condanna viene arrestato in Germania

siracusa

Un 40enne di Pachino, ricercato per scontare una condanna a tre anni e undici mesi di reclusione per estorsioni commesse del 2017, è stato catturato dalla polizia tedesca a Wolfhagen, in Germania, in esecuzione di un mandato di arresto europeo. E’ stato rintracciato grazie a indagini dei carabinieri della stazione di Pachino e dell’aliquota dell’Arma della sezione di polizia giudiziaria della Procura di Siracusa. L’uomo è stato già estradato ed arrivato in Italia con un volo Francoforte-Catania. All’aeroporto di Fontanarossa è stato preso in consegna da carabinieri e portato nel carcere di Siracusa.

