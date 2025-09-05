Siti sessisti, in Liguria si indaga sulla società di Vitiello

L'indagine

'Lupotto srls' reclutava influencer per fare pubblicità social

La Polizia postale di Genova è stata incaricata dalla Procura di Roma di indagare su di una società di marketing aperta nel capoluogo ligure dal gestore del sito phica.eu, Vittorio Vitiello. Lo scrive stamani il quotidiano genovese Il Secolo XIX.

La procura romana ha accertato che Vitiello, originario di Pompei (Napoli) e residente a Scandicci (Firenze), ha registrato nel 2023 presso la Camera di Commercio di Genova la società Lupotto srls. Compito della società era quello di ingaggiare influencer che, dietro compenso, pubblicizzassero sui social le attività dell’imprenditore. In due anni, Lupotto ha fatturato complessivamente 150mila euro.

Il Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Liguria deve accertare cosa c’è dietro questa società genovese: se Vitiello avesse collaboratori nel capoluogo ligure, che potrebbero averlo aiutato nella raccolta di foto, o se gestisse tutto da remoto.