Skipper egiziano scorta barcone fino ad acque italiane e poi fugge

Immigrazione

Cinquantaquattro migranti, su un’imbarcazione di legno salpata da Zuara, in Libia, sono stati soccorsi dalla motovedetta V836 della Guardia di finanza nelle acque davanti a Lampedusa. I militari hanno appreso dalle persone a bordo (bengalesi, egiziani, etiopi e siriani) dell’attività di uno skipper egiziano che sarebbe rientrato in Libia dopo averli scortati fino al confine con le acque italiane e dopo aver lanciato l’Sos.Secondo il racconto fornito, il gruppo è partito nella notte fra venerdì e sabato, dopo aver pagato da 4 a 7mila dinari libici. La barca è stata trainata in porto e posta sotto sequestro.

