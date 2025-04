Smentita la cattura del presunto assassino di Sara, continua la caccia al killer

IL FEMMINICIDIO

I carabinieri, con un imponente spiegamento di forze, stanno cercando un giovane che avrebbe avuto una relazione con la vittima

Non è stata confermata dai carabinieri la cattura del presunto assassino di Sara Campanella, l’universitaria uccisa con una coltellata a Messina. Continua quindi la caccia al killer che ha tolto la vita alla studentessa 22enne originaria di Palermo, oggi in viale Gazzi. I carabinieri, con un imponente spiegamento di forze,stanno cercando un giovane che avrebbe avuto una relazione con la vittima.

La giovane studentessa del corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico è stata – come detto – accoltellata alla gola e uccisa in viale Gazzi. La ragazza, trasportata in condizioni disperate al Policlinico, è morta poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso. Alcuni testimoni hanno parlato di una lite, verso le 17, tra la vittima e un’altra persona che poi con un coltello avrebbe colpito la giovane. Gli investigatori avrebbero stretto il cerchio attorno al presunto assassino che però non sarebbe stato ancora catturato come appreso in un primo momento.