Smonta da un bus turistico tubi di scarico, dell’aria condizionata e di raffreddamento: arrestato per furto a Mascali

CARABINIERI

In manette un 48enne sorpreso dai militari con circa 40 chili di metalli che erano stati asportati dal pullman

Un 48enne di Mascali è stato sorpreso in flagranza di reato dai Carabinieri mentre “alleggeriva” un autobus per tour turistici dalle tubazioni del sistemi di scarico, dell’aria condizionata e di raffreddamento, e quindi arrestato per “furto aggravato”. Il mezzo che era stato dato alle fiamme il 30 aprile scorso era in sosta lungo la via San Giuseppe a Mascali, poco distante la caserma dei Cc a Mascali. Nel dettaglio i Cc sono intervenuti su indicazione di un passante che aveva segnalato un possibile furto in atto ai danni di un autobus, parcheggiato sulla strada.

Effettivamente i militari dell’Arma arrivati sul posto, in un batter d’occhio, sono subito saliti sul bus dove hanno sorpreso un uomo che, rannicchiato all’interno del portabagagli, era ancora “impegnato” a smontare quanto di metallico trovasse a portata di mano.

Bloccato dai militari l’uomo non ha saputo fornire alcuna giustificazione della sua attività illecita. In particolare, come accertato dai Carabinieri, non si trattava di un “lavoro” improvvisato e rapido, perché sono stati recuperati un sacco grande per i rifiuti, già ricolmo di svariati pezzi metallici appena smontati, presi da diversi punti del pullman, quali i sistemi di scarico, di aria condizionata e di raffreddamento. Ed ancora un altro sacchetto con all’interno invece gli attrezzi da “lavoro”, guanti ed una pinza utilizzata per l’attività illecita.