«So dove abiti e vengo a violentarti», preso (e condannato) l’uomo che minacciava Miss Italia

il caso

Si tratta di un 32enne di Brescia che si era scagliato contro Francesca Bergesio

Ha patteggiato una condanna a tre mesi, convertiti in 180 ore di lavori di pubblica utilità, il 32enne autore di ripetute minacce online nei confronti di Francesca Bergesio, poco dopo la sua elezione a Miss Italia 2023. L’uomo, residente in provincia di Brescia, si celava dietro a un finto profilo Facebook per inviare messaggi sulla posta privata dell’allora 19enne modella, originaria di Cervere (Cuneo): «So dove abiti, vengo a violentarti, ammazzo te e tuo padre» si leggeva in uno di questi, con un’allusione anche al padre della giovane, il senatore leghista Giorgio Maria Bergesio.