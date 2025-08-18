Soccorsa dal 118, partorisce sull’ambulanza “Misilmeri 45” durante il tragitto verso l’ospedale

FIOCCO AZZURRO

Ad assisterla l'equipaggio composto dal soccorritore della Seus, Vincenzo Saitta, e dall’infermiera Martina D’Angelo

Una donna ha partorito stamattina un bimbo in un’ambulanza del 118 a Misilmeri (Pa). Ad assisterla l’equipaggio composto dal soccorritore della Seus, Vincenzo Saitta, e dall’infermiera Martina D’Angelo. Il prologo è stato alle 6.30, quando da un auto che veniva da Ciminna ed era diretta a Palermo è arrivata una chiamata di soccorso alla centrale operativa del 118 guidata da Fabio Genco: agli operatori è stato detto che a bordo c’era una passeggera incinta e prossima al parto.

L’auto, che si è fermata a a Misilmeri, ha atteso allora l’arrivo dell’ambulanza, giunta pochi minuti dopo. Il mezzo di soccorso si è quindi diretto verso l’ospedale Buccheri La Ferla, ma non c’è stato il tempo di raggiungere Palermo: il bimbo è nato subito dopo a bordo dell’ambulanza «Misilmeri 45». Mamma e neonato sono stati poi portati in ospedale. Curiosità: il soccorritore Vincenzo Saitta alcuni giorni fa è intervenuto in occasione del parto di un bimbo in una casa di Misilmeri.