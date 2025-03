Soccorsi dalla Sea Watch i naufraghi rimasti su una piattaforma al largo della Tunisia

Migranti

Le autorità, secondo quanto riferisce la stessa Ong, hanno assegnato Lampedusa come porto sicuro in cui sbarcare

Partiti dalla Libia e naufragati al largo delle coste tunisine, a sudest dell’arcipelago di Kerkennah, 32 migranti, tra loro donne e bambini, hanno trascorso quattro giorni sulla piattaforma petrolifera Miskar, di proprietà della multinazionale inglese British Gas. I naufraghi sono stati soccorsi solo nel pomeriggio di martedì dalla nave Aurora della Ong tedesca Sea Watch, partita stamane da Lampedusa, dopo che l’aereo Seabird ha monitorato la situazione per due giorni. Secondo i superstiti, un loro compagno di viaggio sarebbe morto.

A rilanciare l’allarme per i migranti è stata la Ong Mediterranea Saving Humans, chiedendo un intervento europeo immediato e spiegando che «i naufraghi si erano subito messi in contatto con Alarm Phone, che ha informato costantemente le autorità italiane e maltesi della situazione». «Non hanno acqua né cibo, sono esposti alla burrasca», ha aggiunto Mediterranea. La piattaforma si trova in zona Sar tunisina, a poche decine di miglia dall’area di competenza maltese. «I militari tunisini hanno mancato di portare assistenza ai naufraghi e in ogni caso queste persone non devono essere deportate verso la Tunisia, che non è un Paese sicuro», ha sottolineato Mediterranea.

I naufraghi sono quasi tutti eritrei e sbarcheranno a Lampedusa. L’arrivo della nave è previsto per le 22 circa di stasera. Lo rende noto la stessa Ong.