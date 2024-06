Sofferenze e umiliazioni all’anziano disabile di cui si occupava: arrestata badante

Agrigento

La donna, un'agrigentina, è indagata per le ipotesi di reato di maltrattamenti aggravati

Avrebbe maltrattato – sia fisicamente che psicologicamente – l’anziano agrigentino di cui doveva prendersi cura come badante. Un pensionato che – stando all’inchiesta – sarebbe stato sottoposto ad abituali sofferenze e umiliazioni. È in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal tribunale di Agrigento, che un’agrigentina è stata arrestata dai poliziotti della squadra mobile. È indagata per le ipotesi di reato di maltrattamenti aggravati.