Soldi in cambio di posti di lavoro, finto avvocato arrestato a Bagheria

Nel Palermitano

La polizia di Stato ha arrestato un 50enne, autista di ambulanza, accusato di tentata truffa. L’uomo alla vittima del raggiro avrebbe promesso un lavoro presso una clinica di Bagheria: si sarebbe presentato come avvocato, dicendo di avere necessità di inserire due persone di fiducia in una clinica privata di Bagheria, con l’incarico di centralinista. Avrebbe, pertanto promesso di mettersi a disposizione per la successiva assunzione, richiedendo dei documenti e la consegna di 1.180 euro come polizza assicurativa. La vittima, sospettando potesse trattarsi di una truffa, ha deciso di rivolgersi alla polizia per poi fissare un appuntamento in un bar del centro di Bagheria. All’incontro si è presentato «scortato» dagli agenti del commissariato di Bagheria che si sono tenuti lontano ma pronti a entrare in azione. I poliziotti non appena hanno visto il passaggio della busta con i soldi hanno bloccato il cinquantenne, recuperando il denaro e procedendo all’arresto per tentata truffa aggravata. Messo dinanzi al fatto compiuto, l’uomo avrebbe ammesso tutto. Il gip di Termini Imerese ha disposto i domiciliari.

