Solo a Palermo bollino rosso per il caldo: tra qualche giorno scatta il “verde”

Meteo

In giallo 8 città, domani scendono a 5. Nessuna in arancione

Cambiano le condizioni meteo e in poche ore si passa da temperature roventi a un caldo in linea con le temperature stagionali: lo conferma l’ultimo bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, che per oggi indica un solo bollino rosso (Palermo) tra le 27 città considerate. Nessun bollino rosso, invece, domani, quando saranno in giallo (stato di pre-allerta per una possibile ondata di calore) 8 città, mentre mercoledì tutti i centri urbani al centro del bollettino saranno verdi (nessun rischio legato al caldo per la salute della popolazione).