“Sono dipendente dal crack, arrestatemi”: ladro si denuncia a Catania

L'iniziativa

Si è rivolto alla polizia a Catania dicendo di volersi disintossicare. Si tratta di un 21enne

Esausto della sua dipendenza dal crack, un catanese di 21 anni si è autodenunciato alla polizia rivelando di aver rubato un’auto. Il giovane si è presentato al Commissariato di Librino a Catania per adempiere alle prescrizioni della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, a cui era sottoposto per altri reati, e ha sfruttato l’occasione per chiedere aiuto ai poliziotti, spiegando la sua condizione. “Sono dipendente dal crack, arrestatemi”, è stata l’insolita affermazione fatta dal 21enne ai poliziotti, spiegando di “non riuscire a fare a meno” di quel tipo di droga e chiedendo loro aiuto per “potersi disintossicare e uscire fuori dal tunnel della dipendenza”. Il 21enne ha confessato di avere rubato, poche ore prima, un’auto, nel parcheggio di un supermercato di viale Castagnola, facendo ritrovare la vettura. E’ stato denunciato per furto aggravato e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari. La polizia lo ha segnalato al Servizio per le tossicodipendenze in modo da essere inserito in un programma di trattamento terapeutico finalizzato alla disintossicazione dalla droga.

