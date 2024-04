«Sono scivolato mentre cercavo di domare le fiamme»: il racconto di Alessandro Leone ai sanitari

il rogo del lungomare di catania

Emergono nuovi particolari dall'esplosione che nella notte tra lunedì e martedì ha distrutto il bar "Cioccolato Cafè"

“Sono scivolato mentre cercavo di domare le fiamme”: ha detto questo ai medici dell’ospedale Cannizzaro di Catania Alessandro Leone, l’imprenditore 41enne rimasto ferito nella notte tra lunedì e martedì nel rogo (doloso) del suo bar il “Cioccolato Cafè” al civico 131 di viale Ruggero di Lauria sul lungomare. E’ la prima – e al momento l’unica – versione fornita ai sanitari che lo hanno visto arrivare (dopo che Leone, autonomamente, si era recato al Garibaldi di Nesima dove però non c’è il Pronto Soccorso).

Cosa è accaduto quella all’interno del bar – chiuso da tempo per lavori di ristrutturazione che riguardano anche l’intera palazzina – è quello che gli agenti della Squadra Mobile stanno cercando di ricostruire anche grazie alle immagini di videosorveglianza della zona che sono già state acquisite. L’unica certezza, sulla base della relazione dei vigili del fuoco, è la matrice dolosa del rogo tant’è che la procura ha aperto un’inchiesta al momento a carico di ignoti.

Il collegamento con il secondo ferito

Ma gli investigatori cercano anche di ricostruire gli eventuali legami con un altro episodio che ha riguardato un altro paziente che si è presentato al Pronto Soccorso dell’ospedale San Marco di Librino con ferite compatibili con una deflagrazione. Il secondo paziente – volto già noto alle forze dell’ordine e conosciuto dallo stesso Leone – era con Alessandro quando le fiamme hanno invaso il bar-gelateria e c’è stata l’esplosione?

L’attentato incendiario di novembre