“Sono un maresciallo dei carabinieri” ma non era vero: catanese arrestato per truffa ad anziana

Nel Palermitano

Il 31enne aveva contattato, telefonicamente, la donna dicendole che il figlio aveva causato un grave incidente stradale

I carabinieri della Sezione operativa e radiomobile della Compagnia di Bagheria, nel Palermitano, hanno arrestato un 31enne catanese, già noto alle forze di polizia, accusato di truffa aggravata ai danni di un’anziana bagherese. L’uomo, come raccontato dalla vittima, fingendosi al telefono un maresciallo dei carabinieri, ha contattato la donna dicendole che il figlio aveva causato un grave incidente stradale, che si trovava in caserma e che per lascialo libero doveva consegnare denaro contante o oggetti preziosi. L’uomo, o un suo complice, si è recato a casa della donna e si è fatto consegnare beni per un valore stimato di circa 1500 euro. Quando i militari lo hanno visto uscire da casa della donna con in mano una busta, lo hanno fermato e controllato, trovandolo in possesso di diversi gioielli tra cui due orologi. Per l’uomo, il gip di Termini Imerese ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

