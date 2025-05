“Sorella Sanità”, il processo sulle mazzette negli appalti è (in parte) da rifare: le decisioni della Cassazione

Il pronunciamento

La decisione della Suprema Corte: servirà per alcune condanne tornare in Appello

La sesta sezione della Corte di Cassazione ha annullato in parte le sette condanne inflitte nell’ambito del processo Sorella Sanità, sull’ipotesi di corruzione negli appalti di aziende sanitarie e ospedaliere siciliane. Antonio Candela, ex commissario e poi direttore generale dell’Asp 6 di Palermo, condannato a sette anni e quattro mesi sia in primo che in secondo grado, dovrà essere nuovamente processato per corruzione, mentre è stato assolto dall’ipotesi di induzione indebita a dare o promettere utilità.

«La sentenza della Corte di Cassazione, annullando senza rinvio perché il fatto non sussiste il più grave reato di concussione per induzione e disponendo un nuovo processo per il reato di corruzione nei confronti di Candela su tutti i punti che erano stati erroneamente considerati dai giudici di merito di Palermo, ha messo ordine in una vicenda che, nei gradi di merito, non era stata risolta in modo conforme a verità e giustizia – dicono gli avvocati Salvino Mondello e Giuseppe Seminara – Siamo assolutamente fiduciosi che, sulla base dei principi di diritto che la Cassazione enuncerà, recependo quanto affermato dal ricorso della difesa del dottore Candela, il processo si concluderà con esito per lo stesso ampiamente favorevole».

Fabio Damiani, che era stato al vertice dell’azienda di Trapani e della Cuc, la Centrale unica di committenza della Regione Siciliana, difeso dall’avvocato Paolo Grillo, aveva avuto sei anni e sei mesi e ora si è visto confermare la colpevolezza per alcuni fatti di corruzione, mentre per altri capi di imputazione dovrà essere nuovamente processato per una difformità fra la contestazione nel decreto che dispone il giudizio e la descrizione del fatto nelle sentenze.