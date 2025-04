Sorprende un ladro nella sua auto e viene preso a sprangate: tentata rapina violenta a Santa Venerina

NEL CATANESE

Il malvivente è stato catturato poco grazie alla tempestività dell’intervento dei militari

Tentata rapina con aggressione ieri sera a Santa Venerina, in via Mazzini, nei pressi di un frequentato supermercato, dove un tentativo di furto d’auto si è rapidamente trasformato in un brutale episodio di violenza. I Carabinieri della Compagnia di Giarre hanno arrestato un 30enne del luogo con le accuse di rapina e lesioni.

Secondo le prime ricostruzioni dei fatti, avvenuti ieri sera alle 19:30, il proprietario di una Land Rover Freelander avrebbe sorpreso il malvivente in flagrante tentativo di furto del proprio veicolo. Nel coraggioso tentativo di fermare il ladro e proteggere l’auto, l’uomo sarebbe stato violentemente colpito alla testa con un bastone di legno.

Scattato l’allarme diverse pattuglie dei carabinieri hanno raggiunto il luogo. Grazie alla tempestività dell’intervento, i militari di una pattuglia sono riusciti a bloccare il 30enne aggressore poco dopo l’episodio, mentre tentava di allontanarsi dalla zona. L’uomo è stato immediatamente condotto presso la caserma locale per gli accertamenti di rito e, al termine delle formalità, è stato tradotto in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente. Le indagini proseguono sulla presenza di un complilce.