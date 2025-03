Sorpreso a spacciare a San Berillo: arrestato extracomunitario

Catania

La Polizia di Stato ha arrestato un 34enne originario della Guinea Bissau il quale è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente nel corso dell’attività di controllo del territorio tra le viuzze di San Berillo vecchio.

Nei giorni scorsi, due pattuglie della Squadra Volanti della Questura di Catania, in transito in via delle Finanze, hanno notato un gruppetto di ragazzi intenti a conversare con un uomo seduto su una sedia per strada. Avvicinatisi per capire meglio cosa stesse accadendo, gli agenti hanno notato che l’uomo stava consegnando un involucro agli altri soggetti in piedi; pertanto, avendo il fondato motivo di ritenere si trattasse di sostanza stupefacente, hanno deciso di effettuare un controllo più approfondito. Alla vista dei poliziotti, gli stessi soggetti si sono dati alla fuga e l’uomo ha buttato via una sacca nera, successivamente recuperata dagli stessi agenti, per scappare a piedi. A quel punto, uno dei poliziotti ha rincorso l’uomo fino a Piazza Bellini, dove lo ha fermato e messo in sicurezza, nonostante il malfattore continuasse a scalciare e dare pugni nella sua direzione.

L’uomo, un cittadino extracomunitario di 34 anni, nascondeva un involucro contenente 7 grammi di marijuana, mentre all’interno della sacca di cui si era disfatto era contenuta una busta di marijuana per un totale di 210 grammi, vario materiale per il confezionamento della sostanza, diverse monete in euro nonché banconote mauriziane ed egiziane.