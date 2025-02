Sorpreso a spacciare in via Capo Passero: 17enne arrestato dalla Polizia

Catania

Il giovane era in compagnia di un altro ragazzo che invece è riuscito a fuggire da via Ustica

Nell’ambito di servizi finalizzati a prevenire e reprimere il crimine diffuso e, in particolare, le attività di spaccio di stupefacenti, soprattutto tra i più giovani, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Nesima hanno arrestato un giovanissimo spacciatore.

Durante l’attività di perlustrazione del territorio, svolta nel tardo pomeriggio nelle zone di Trappeto e San Giovanni Galermo, transitando in via Capo Passero e nell’adiacente via Pantelleria, i poliziotti hanno notato un intenso viavai di persone e di veicoli diretti in un punto in particolare di via Capo Passero.

Fermata l’auto in via Pantelleria, gli agenti, approfittando dell’oscurità, si sono spostati da via Pantelleria a via Capo Passero attraverso un angusto passaggio pedonale, che ha consentito loro di sorprendere alle spalle due ragazzi, uno dei quali teneva in mano una busta di plastica. I due, vistisi scoperti, sono fuggiti a piedi, separandosi e correndo in direzioni opposte.

In particolare, uno dei due ragazzi, fuggito in direzione della vicina via Ustica, si è prima liberato lungo la strada della busta che teneva in mano e, poi, è riuscito a dileguarsi nelle campagne circostanti.

L’altro, inseguito da uno dei poliziotti, è stato, invece, bloccato dopo un centinaio di metri e sottoposto a controllo, durante il quale, il giovane, identificato in un 17enne incensurato residente in provincia, ha mostrato evidente nervosismo ed agitazione.

Considerate le circostanze, la scena inequivocabile presentatasi ai loro occhi e l’agitazione mostrata in quel momento, i poliziotti, ritenendo verosimile che il giovane occultasse sostanza stupefacente, hanno deciso di procedere a perquisizione, che ha confermato i loro sospetti. Infatti, addosso al ragazzo, in particolare nelle tasche del giubbotto, sono state trovate 29 bustine in plastica contenenti sostanza di colore bianco cristallizzata, poi rivelatasi crack, ed una radio trasmittente portatile, che sono state sequestrate.

Subito dopo, gli agenti hanno anche recuperato la busta in plastica, abbandonata dal complice del ragazzo, al cui interno hanno rinvenuto 31 involucri di plastica trasparente colmi di marijuana, per un peso complessivo di quasi 40 grammi.

Alla luce dei gravi indizi a suo carico, ferma restando la presunzione di innocenza valevole fino a condanna definitiva, il 17enne è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione del P.M di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, è stato accompagnato al Centro di Prima Accoglienza di via Franchetti.