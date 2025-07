Sos incendi: la Sicilia prima regione d’Italia per numero di roghi e per ettari di bosco bruciati

L'emergenza

Oltre 16mila ettari da inizio anno a metà luglio oltre la metà del dato complessivo italiano secondo Legambiente. A questi si aggiungono altri 2000 ettari nell'ultima settimana

al 1° gennaio al 18 luglio 2025 nella Penisola si sono verificati 653 incendi che hanno mandato in fumo 30.988 ettari di territorio pari a 43.400 campi da calcio. E la Sicilia è la prima regione, con 16.938 ettari bruciati in 248 roghi. I dati vengono dall’ultimo rapporto di Legambiente “Sos incendi”, pubblicato ieri.

Alla Sicilia seguono la Calabria, con 3.633 ettari in 178 eventi incendiari, Puglia con 3.622 ettari in 69 eventi, Basilicata con 2.121 ettari in soli 13 roghi (con la media ettari per incendio più alta: 163,15), Campania con 1.826 ettari in 77 eventi e la Sardegna con 1.465 ettari in 19 roghi.