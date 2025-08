Spaccata la vetrina dell’edicola Villa Turrisi: non c’è pace per i commercianti a Palermo

Indagini

Ottavio Zacco presidente della sesta commissione consiliare: "Simili gesti offendono la nostra comunità e vanno condannati senza esitazione"

Alcuni ladri hanno spaccato la vetrina dell’edicola Villa Turrisi in via Leonardo da Vinci a Palermo. La scoperta è stata fatta dai titolari quando hanno aperto l’esercizio commerciale. Le indagini sull’ennesimo danneggiamento contro un commerciante a Palermo sono condotte dalla polizia. «Esprimo piena solidarietà ai gestori dell’edicola Villa Turrisi di via Leonardo da Vinci, vittime di un vile atto vandalico che colpisce non solo un’attività commerciale storica, ma un presidio di legalità e servizio alla cittadinanza – dice Ottavio Zacco presidente della sesta commissione consiliare -. Simili gesti offendono la nostra comunità e vanno condannati senza esitazione. Mi auguro che le autorità competenti facciano piena luce sull’accaduto e che si rafforzino le misure di tutela per chi ogni giorno, con onestà e sacrificio, contribuisce alla vita del nostro tessuto urbano. Ai titolari dell’edicola va il mio incoraggiamento e il mio sostegno».