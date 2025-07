Spacciatore legato, frustato e rasato per una “cresta” sui proventi della droga: tre arresti a Catania

Carabinieri

Le torture subite in una stalla al Villaggio Santagata. Uno dei tre aveva anche ripreso tutto con il cellullare

Su delega della Procura della Repubblica di Catania, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Catania, nei confronti di

Cristian Rungo (classe 2000), Paolo Simone Scuderi (classe 1989), Orazio Guerino (classe 2003) in quanto , gravemente indiziati , seppure in una fase che non ha ancora consentito l’intervento delle difese , di avere posto in essere, in concorso tra loro, il delitto di tortura.

L’attività investigativa, sviluppata nei primi giorni del mese di giugno 2025, ha preso avvio a seguito della ricezione di attendibili informazioni riservate, le quali hanno trovato immediato riscontro grazie a una serie di mirati interventi condotti dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa nel quartiere Villaggio Sant’Agata, area urbana in cui da anni si volge spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari dell’Arma hanno dispiegato una mirata attività di indagine, in esito alla quale sono stati acquisiti gravi indizi ed individuati i presunti autori del fatto .

In particolare, grazie al sequestro dello smartphone in uso a Rungo, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per altro procedimento, sono stati acquisite, previa estrazione forense dei dati in modalità full file system, registrazioni video di atti di violenza risalenti al 29 maggio 2025 e recuperati altri frame rappresentativi del contesto della condotta delittuosa.

Per quanto emerso nel corso delle indagini, pur nel rispetto del principio di presunzione di innocenza, i tre indagati avrebbero preso parte, con diversi ruoli, ad una brutale aggressione avvenuta all’interno di una stalla abusiva, in danno di una vittima, a sua volta coinvolta nel traffico di stupefacenti, che sarebbe stata legata a una sedia e poi percossa con un frustino ed a mani nude ed al contempo costretta a subire la rasatura del capo e delle sopracciglia, allo scopo di punirla per un presunto ammanco di denaro riconducibile allo spaccio di droga.